Сделать маленькую Flash-игру

Есть сайт http://test.uvpd.ru/ с флеш-кнопками. При скроллинге в некоторых браузерах (Файерфокс, Опера) у некоторых пользователей после прокрутки страницы вниз и возвращения наверх флеш "замораживается" и размораживается либо спонтанно через некоторое время, либо после щелчка по ...