Сделать маленькую Flash-игру

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Закрыт8 заявок222 просмотра

Нужна флеш-игра где игрок должен зарядить чем-то (например тортом) в

фотографа. Фотограф появляется из разных уголков города (кустов) и т.д.

(например типа как тут http://www.flashplayer.ru/play_10121.php). Графика

нужна простая (без заморочек подешевле) . Конец игры надо выбить 15-20

фотографов. Еще как вариант если фотограф успел сфоткать игрока 5 раз

игрок проигрывает и на экране появляется какое-нибудь фото тапа

полуобнажонка (соответственно перед началом игры игрок выберает свой пол

От Вас цены и сроки.

PHP
15 лет назад
anatoliykob
Анатолий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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