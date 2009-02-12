Есть шаблон WP – нужно русифицировать + доработать

Есть шаблон WordPress (демку смотрим здесь: http://www.elegantthemes.com/preview/ColdStone/)

На этом шаблоне будет работать сайт, который будет располагаться по адресу: http://fond-astana.ru/ Этот сайт будет посвящен благотворительной организации «Фонд содействия и развития дружбы народов и национальных культур «Астана»».

Что меня интересует:

• русификация шаблона

• помощь в настройке и установке на сервере + помощь в подключении модулей для корректной работы шаблона

• ГЛАВНОЕ: изменение дизайна шаблона (его переделка). Она включает в себя доработку шаблона (изменение цветовой гаммы, фоновых рисунков, добавка других элементов и т.д.) под требования и нужды сайта. Т.е. структуру шаблона мы оставляем и меняем лишь дизайн так, чтобы он по тематике подходил сайту дружбы Казахстана и России.

ВНИМАНИЕ! Через это задание ищу дизайнера/верстальщика для работы на других проектах. Буквально на днях будет еще один заказ, а до лета надо будет запустить еще 3-4 проекта. Так что можно рассматривать это задание как долгосрочную перспективу сотрудничества.

Более подробное задание и детали проекта я дам человеку, который возьмется делать работу. Срок – до воскресенья (15 февраля).