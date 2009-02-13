Дизайн для стартапа. Тендерные кокурсы

Сайт ориентирован на заграничных постетителей. Основное требование. Удобный для работоты интерфейс приятные не утомляющие цвета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нового проекта необходим дизайн. Проект представляет собой закрытые личные кабинеты операторов и абонентов компании. Проект будет заниматься публикацией конкурсов от клиентов (публикуют операторы), и постингом этих конкурсов для абонентов.
Всего необходимо сделать макет страниц:
1. Главная страница
2. Личный кабинет оператора
2.1 Добавление нового конкурса
2.2 Активные конкурсы
2.3 Добавление/редактирование отзыва об абоненте
3. Личный кабинет абонента
3.1 Список активных конкурсов
3.2 Репутация абонента
3.3 Редактирование личной информации
4. Статичная страница
5. Каталог предприятий
5.1 Страница каталога
5.2 Страница подробного описания предприятия
Описание функционала системы (функциональные требования) имеются и будут предоставлены после выбора кандидата. Многие страницы будут похожи, но хочется полного дизайн-макета сайта.
Что хочется от кандидата: хорошего портфолио, отзывов, опыта. Необходим человек который с головой погрузится в работу, чтобы сделать качественный продукт. 10 дизайнов мне не нужно, думаю что хватит одной, но качественной работы. Упор будет делаться не на красивый макет, а на удобство работы с системой.
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