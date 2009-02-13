Дизайн для стартапа. Тендерные кокурсы

$400
Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок423 просмотра
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Для нового проекта необходим дизайн. Проект представляет собой закрытые личные кабинеты операторов и абонентов компании. Проект будет заниматься публикацией конкурсов от клиентов (публикуют операторы), и постингом этих конкурсов для абонентов.

Всего необходимо сделать макет страниц:

1. Главная страница

2. Личный кабинет оператора

2.1 Добавление нового конкурса

2.2 Активные конкурсы

2.3 Добавление/редактирование отзыва об абоненте

3. Личный кабинет абонента

3.1 Список активных конкурсов

3.2 Репутация абонента

3.3 Редактирование личной информации

4. Статичная страница

5. Каталог предприятий

5.1 Страница каталога

5.2 Страница подробного описания предприятия

Описание функционала системы (функциональные требования) имеются и будут предоставлены после выбора кандидата. Многие страницы будут похожи, но хочется полного дизайн-макета сайта.

Что хочется от кандидата: хорошего портфолио, отзывов, опыта. Необходим человек который с головой погрузится в работу, чтобы сделать качественный продукт. 10 дизайнов мне не нужно, думаю что хватит одной, но качественной работы. Упор будет делаться не на красивый макет, а на удобство работы с системой.

15 лет назад
andreynosov
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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