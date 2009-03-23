Дизайн для сайта, охранно-пожарные сигнализации

# 1 — $

Уважаемые дизайнеры! Нужно разработать дизайн для сайта организации, которая занимается проектированием и монтажем экономичных пожаро-охранных систем. Сайт будет информационный, содержание преимущественно текстовое.

Внешний вид должен выглядеть строгим, показывать, что организация серьезная.

Нужно разработать два макета - для главной страницы и для второстепенной (отличие незначительное).

Цвет фона должен быть светлый, надписи темные.

Должен получиться простой и лаконичный дизайн.

Еще есть пожелание для оформления на фоне (но не по все странице) использовать фрагмент чертежа, его можно получить по ссылке: http://mediatex.ru/assets/files/1_section_color.pdf

Исходные данные: тех.задание и логотип в cdr во вложении.