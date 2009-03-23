Дизайн для сайта, охранно-пожарные сигнализации

Для нового проекта необходим дизайн. Проект представляет собой закрытые личные кабинеты операторов и абонентов компании. Проект будет заниматься публикацией конкурсов от клиентов (публикуют операторы), и постингом этих конкурсов для абонентов. Всего необходимо сделать макет страниц: 1. Главная ...
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Уважаемые дизайнеры! Нужно разработать дизайн для сайта организации, которая занимается проектированием и монтажем экономичных пожаро-охранных систем. Сайт будет информационный, содержание преимущественно текстовое.
Внешний вид должен выглядеть строгим, показывать, что организация серьезная.
Нужно разработать два макета - для главной страницы и для второстепенной (отличие незначительное).
Цвет фона должен быть светлый, надписи темные.
Должен получиться простой и лаконичный дизайн.
Еще есть пожелание для оформления на фоне (но не по все странице) использовать фрагмент чертежа, его можно получить по ссылке: http://mediatex.ru/assets/files/1_section_color.pdf
Исходные данные: тех.задание и логотип в cdr во вложении.
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