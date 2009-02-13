Уважаемые дизайнеры! Нужно разработать дизайн для сайта организации, которая занимается проектированием и монтажем экономичных пожаро-охранных систем. Сайт будет информационный, содержание преимущественно текстовое. Внешний вид должен выглядеть строгим, показывать, что организация серьезная. Нужно разработать два макета - для ...
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Требуется разработка дизайна сайта, лого, верстка. Фирменный стиль. Т
Элементы дизайна:
- логотип;
- основное меню;
- форма поиска;
- поле под основной контент страницы;
- футер;
Прошу указывать предложения только с ценами!
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