Разработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт65 заявок566 просмотров
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Требуется разработка дизайна сайта, лого, верстка. Фирменный стиль. Т

Элементы дизайна:

- логотип;

- основное меню;

- форма поиска;

- поле под основной контент страницы;

- футер;

Прошу указывать предложения только с ценами!

15 лет назад
Moscvich
Антон 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
sterjakov
Игорь 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$450
10 дней
Отзыв составлен по проекту http://www.weblancer.net/projects/73187.html который взялся выполнить этот "дизайнер". К моему сожалению пришлось вот таким образом вылавливать его, поскольку на том проекте он не был выбран исполнителем (неуказанна стоимость и срок), а я в силу тогдашней необразованности не придал этому значения. Суть истории такова, что лансеру была поставлена задача сделать достойный сайт (под ключ) по запорной арматуре (металлоизделия). Проект был оценен в 20000 рублей с запасом +10000 (суммарно около 30000). Получив аванс 10000 рублевс, этот ***** взялся за дело с обещанием макета через 2 недели. В итоге "макет" был прислан с опозданием на 12 дней и вот такого вида http://www.weblancer.net/forum/themes/8403.html?page=1 Глядя на богатое портфолио и вот это говно, создается впечатление, что вообще не известно кто это делал (тому есть подтверждение) и т.д. Короче, просто шок! Естественно, я "товарищу" объяснил, что вот это г, не вписывается в мое представление о дизайне как таковом, что это попса и шаблон стоимостью 20 уе (как видно из форума, я не один такой) и потребовал аванс. На что этот ***** заявил: "Что я ЛОХ, он Великий диз! и шел бы я лесом" Короче зажал аванс. (ему еще предстоит его вернуть, когда у меня время появится им заниматься!) Мало того, я еще получил вот такое заявление на асю : Sterjakov ‎(27.10.2008 1:26): Либо от вас я ещё жду 5.000р за работу либо завтра я возбуждаю уголовное дело. С 14 по 16 ноября я буду в питере увидемся. В итоге, крайне не рекомендую связываться с этим *******, поскольку видимо дружок решил, что баблишко молотить можно и по шаблонам, не утруждая себя работой. За что, и будет отвечать. Резюмирую: Цитата: "Работаю исключительно с теми проектами, которые мне нравятся. А соответственно если я буду работать с вами, то вы непременно сможете познакомиться с моим вдохновением." Знакомство с вдохновением этого недоросля обошлось мне в 10000 рублей. Ему знакомство с моим вдохновением обойдется гораздо дороже! Будьте внимательны и бдительны. Смотрите ТОП!
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