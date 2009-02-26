Дизайн lamicard.ru

Требуется оригинальный качественный дизайн сайта.

К сожалению примеров на которые можно было бы равняться в рунете по сайтам схожей тематики нет.

Компания занимается производством пластиковых карт, дисконток и тд.

Описание проекта в аттаче. Плюсом будет, если вы можете качественно сверстать макет.

Бюджет 5000р. возможен бонус и дальнейшее сотрудничество.

Просьба оставлять только заявки и не писать в icq и тд. Я свяжусь с кандидатом сам.

Всё зависит только от вашего портфолио(просьба сразу писать проекты, которые вы считаете показателем вашего профессионализма) и согласием с бюджетом.

Сроки: 2 дня - выбор исполнителя. 2 дня - несколько грубых макетов. выбор необходимого. 5 дней - завершение. тоесть суммарно у вас неделя на предоставление полностью готового дизайна со момента запуска работ.

оплата по факту банковской системой контакт или блиц. сам фрилансер (trubetskov.com), работаю без обмана.