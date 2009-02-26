Дизайн lamicard.ru

Дизайн сайтовЗавершен52 заявки506 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется оригинальный качественный дизайн сайта.

К сожалению примеров на которые можно было бы равняться в рунете по сайтам схожей тематики нет.

Компания занимается производством пластиковых карт, дисконток и тд.

Описание проекта в аттаче. Плюсом будет, если вы можете качественно сверстать макет.

Бюджет 5000р. возможен бонус и дальнейшее сотрудничество.

Просьба оставлять только заявки и не писать в icq и тд. Я свяжусь с кандидатом сам.

Всё зависит только от вашего портфолио(просьба сразу писать проекты, которые вы считаете показателем вашего профессионализма) и согласием с бюджетом.

Сроки: 2 дня - выбор исполнителя. 2 дня - несколько грубых макетов. выбор необходимого. 5 дней - завершение. тоесть суммарно у вас неделя на предоставление полностью готового дизайна со момента запуска работ.

оплата по факту банковской системой контакт или блиц. сам фрилансер (trubetskov.com), работаю без обмана.

15 лет назад
Trubetskov
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
15 лет назад
$150
7 дней
Елена отличный дизайнер. Сделала всё идеально, даже лучше, чем расчитывал. ОГРОМНОЕ спасибо за проделанную работу! Могу смело рекомендовать всем, кому нужен действительно хороший дизайн.
Идеальный заказчик: знает чего хочет, четкая постановка цели, оперативное обратная связь. Впервые вижу клиента, который добровольно накидывает проценты за хорошо сделанную работу :)) Очень приятный в общении человек. Осталась довольна сотрудничеством :)) Надеюсь, что не последний раз.
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