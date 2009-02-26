Дизайн lamicard.ru

Уважаемые дизайнеры! Нужно разработать дизайн для сайта организации, которая занимается проектированием и монтажем экономичных пожаро-охранных систем. Сайт будет информационный, содержание преимущественно текстовое. Внешний вид должен выглядеть строгим, показывать, что организация серьезная. Нужно разработать два макета - для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оригинальный качественный дизайн сайта.
К сожалению примеров на которые можно было бы равняться в рунете по сайтам схожей тематики нет.
Компания занимается производством пластиковых карт, дисконток и тд.
Описание проекта в аттаче. Плюсом будет, если вы можете качественно сверстать макет.
Бюджет 5000р. возможен бонус и дальнейшее сотрудничество.
Просьба оставлять только заявки и не писать в icq и тд. Я свяжусь с кандидатом сам.
Всё зависит только от вашего портфолио(просьба сразу писать проекты, которые вы считаете показателем вашего профессионализма) и согласием с бюджетом.
Сроки: 2 дня - выбор исполнителя. 2 дня - несколько грубых макетов. выбор необходимого. 5 дней - завершение. тоесть суммарно у вас неделя на предоставление полностью готового дизайна со момента запуска работ.
оплата по факту банковской системой контакт или блиц. сам фрилансер (trubetskov.com), работаю без обмана.
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