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Добрый день !

Сайт http://fmd-domina.com.ua/ хочу переделать шапку и добавить готовый логотип. Фотографии для шапки предоставляю, логотип тоже. Мне не нравиться , что видно четко 3 картинки как отдельные, хочется сделать как одну , то есть фотки соединить между собой.Фотографии мебели предоставлю другие, вам надо соединить их и сделать как будто это один интерьер. Все !

Срок сдачи проекта макс. 7 дней !

Проплата по Вебмани или банковский перевод.

Предоплаты не делаю, показали работу , я проплатил.