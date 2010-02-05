Редизайн сайта rid-gid.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок204 просмотра

Нужен дизайн для нового сайта www.rid-gid.ru

легкость восприятия информации как по навигации так и на странице детального описания товара. Основной упор в функционале дизайна на тач-устройства. От Вас на выходе только psd файлы.

Дополнительно по аське 484 664 092

Оплата по факту выполнения, вебмани.

13 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lizy
32 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Lizy
32 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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