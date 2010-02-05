Нужно изменить дизайн существующего сайта БезПодряда.ру Переверстать, поменять блоки местами, сделать светлее, добавить выпадающее меню. Примерный вариант изменений "главной" прикрепил в файле - сравниваем с оригиналом. ...
Редизайн сайта rid-gid.ru
Нужен дизайн для нового сайта www.rid-gid.ru
легкость восприятия информации как по навигации так и на странице детального описания товара. Основной упор в функционале дизайна на тач-устройства. От Вас на выходе только psd файлы.
Дополнительно по аське 484 664 092
Оплата по факту выполнения, вебмани.
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