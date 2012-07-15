Необходимо внести правки и изменения на 6–ти страницах, подкорректировать логотип и сделать фавиконы для 2-х сайтов.
Редизайн и натяжка сайта на Вордпресс
Редизайн и натяжка сайта на Вордпресс
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.
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