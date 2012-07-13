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Дизайн табов
Добрый день всем!
Задание для хорошего и опытного дизайнера несложное и подробно описано ниже.
Сейчас разрабатывается сайт, есть идея организовать там табы услуг на сайте, как это сделано на http://slicejack.com/wordpress/
Хотим оставить бэграунд который создает по бокам тени всему контейнеру табов. Цвета: синий (5a5cde либо 4042d4 либо близкий), серый (e9e9e9 либо светло-серый близкий) + если понадобится то и черный (но немного).
Что надо – также как и в примере иконка слева, заголовок, небольшой текст под заголовком – цвета и размер шрифтов на усмотрение дизайнера, желательно красивый необычный строгий шрифт типа PT Sans итп. Табы должны быть объемные с разделителями. Так как табы это кнопки – надо сделать 3 варианта: неактивный (черно-белый как в примере), ховер (тоже бесцветный но что-то придумать типа shadow итп), нажатый (активный с эффектом вдавливания + появляются цвета + внизу у таба маленькая стрелочка вниз).
Размеры одного таба: 223х67 пикселей, 4 таба.
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