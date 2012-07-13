Сделать интерфейс удобным

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок217 просмотров

Есть баннерно-контекстная биржа сайтов по типу Google Adwords или Бегун. На данный момент интерфейс биржи весьма неудобный, нужно его перепроектировать и сделать удобным. Сейчас есть общий стиль и общая стилистика, а также дизаййн первых нескольких экранов

Необходимо доделать остальные экраны, их порядка 10-15 экранов

От кандидата нужны навыки проектировки больших сервисов, а также умение пользоваться Axure pro

Оплата постраничная: 1000 рублей за экран.

Обязательно оставляйте примеры ваших прототипов.

Google Ads
13 лет назад
Rowling
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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