Сделать интерфейс удобным

Есть баннерно-контекстная биржа сайтов по типу Google Adwords или Бегун. На данный момент интерфейс биржи весьма неудобный, нужно его перепроектировать и сделать удобным. Сейчас есть общий стиль и общая стилистика, а также дизаййн первых нескольких экранов

Необходимо доделать остальные экраны, их порядка 10-15 экранов

От кандидата нужны навыки проектировки больших сервисов, а также умение пользоваться Axure pro

Оплата постраничная: 1000 рублей за экран.

Обязательно оставляйте примеры ваших прототипов.