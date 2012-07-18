Приватный проект для Swede

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка117 просмотров

Необходимо внести правки и изменения на 6–ти страницах, подкорректировать логотип и сделать фавиконы для 2-х сайтов.

13 лет назад
unkers-m
Виталий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

swede
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
5 дней
Спасибо, Артем, за качественную работу! Быстро, качественно, креативно и в рамках Тех. Задания. Буду обращаться еще.
После очередной работы с Виталием, еще раз убедился, что приятно сотрудничать именно с такими заказчиками, четкие требования - отличный результат. Оплата последовала незамедлительно. Спасибо Виталий.

Заявки фрилансеров

swede
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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