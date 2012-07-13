Оформление группы вКонтакте.

Группа для файлообменника. Сильных наворотов не нужно - главное симпатично и не аляпо.

Так же необходимо будет самостоятельно сделать немного описаний.

Нацелен на минимальный по цене вариант.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.