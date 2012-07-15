Переделать сайт l-porte.ru

Основные требования.

1. Переделать дизайн сайта. Внешне он должен быть похож на barausse.com. Цвета должны остаться прежними, как на l-porte.ru.

2. Нужно переделать или доработать админку так, чтобы сайт был более редактируемым. Возможно, сменить CMS (сейчас DLE).

3. При загрузке фотографий нужно сохранять несколько разрешений исходной фотографии - исходная, большая, средняя, маленькая.