Приватно для Лагутина Романа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок148 просмотров

Дизайн для интернет магазина.

13 лет назад
HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
13 лет назад
$100
7 дней
Роман вновь показал качественную работу, в срок, и со всеми поправками. Адекватный, знающий работу, и вообще приятный в общении человек. Работать будем на постоянной основе.
Спасибо за проект!Все отлично.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
13 лет назад

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