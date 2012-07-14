Нарисовать дизайн на тематику пластиковые окна

Есть баннерно-контекстная биржа сайтов по типу Google Adwords или Бегун. На данный момент интерфейс биржи весьма неудобный, нужно его перепроектировать и сделать удобным. Сейчас есть общий стиль и общая стилистика, а также дизаййн первых нескольких ...