Сверстать и натянуть лендинг 1. Полная валидность (html и css) https://validator.w3.org/ https://jigsaw.w3.org/css-validator/ 2. Оптимизация скорости загрузки сайта компьютерной и мобильной версии в гугл пейдж спид не ниже 85% https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 3. Натяжка html на textolite (cms) http://textolite.ru/ 4. ...
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать шапку для сайта на тематику «Услуги сантехника» Максимально приблизиться к этому варианту: [url=https://prnt.sc/rl3itk]https://prnt.sc/rl3itk[/url] или что то подобное, серьезное и понятное для пользователей 35+, но в тоже время современное. 1. Логотип, иконка и текстом «Сантехник Люберцы» ...Иконки и Пиксель-арт24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $37
Приветствую Дамы и Господа, нужна помощь в написании статей на тематику "Монтаж систем отопления" [b] Цена[/b] - 50 руб. за 1000.Примерная оплата за все статьи (14 шт.): 2 500 руб. [b]Оплата [/b]поэтапнаяпо факту, 1-ну статью написали отправили, проверили, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется раскрутить группу вк живыми (настоящими) пользователями в небольшом провинциальном городке, тема паблика (барахолка) Критерии все жители этого городка, и переманить пользователей с аналогичных групп (конкурентов) этого города. Примерная численность группы 15 000 - 16 000. ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Здравствуйте Дамы и Господа, требуется написание качественный рерайт, 19 статей на тематику предложения услуг сантехнического характера. Рекомендации: 1. Полная грамматика (гармм. ошибки, отсутствие знаков пунктуации и тп. строго запрещены) 2. Возраст от 30 и выше. 3. Знание тематики сантехника, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна доработка дизайна сайта на высоком уровне. Тематика сайта «ремонт квартир и бытовые услуги» Требуется: 1. Необходимо доработать дизайн сайта, и иллюстрации главной страницы. 2. Нарисовать вложенные страницы сайта: 3. Нарисовать 12 комнат, (будут применяться в ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте господа, интересуют личности или команда для разработки cms интернет магазина с 0, именно с нуля. Cms должна быть максимально быстрой и выдерживать тонны посетителей, легкая интеграция шаблонов, документация, всевозможные модули. Красивый и простейший индивидуальный дизайн ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сверстать с psd в html простой структуры шаблон, скрин тут http://yadi.sk/d/yuvntWy_6Ybsu + слайдер как тут http://www.simplewan.com/v-mpls/solutions.php Цена - 500 руб - Яндекс деньги. Сроки сегодня крайние завтра.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, нужны программисты для разработки сайтов и интернет магазинов, (удаленно) основные языки программирования (php msql js) С чем нужно работать: В основном верстать и натягивать дизайн интернет магазины на Diafan CMS Simpla CMS, Open Cart + Доработка функционала ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $16
Необходимо сверстать главную страницу - контентную часть, с psd макета и натянуть на diafan cms, ну в общем ничего сложного, сроки сегодня 3-5 часов. оплата яндекс 500 руб. скайп: boximus7HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $13
Здравствуйте друзья, необходимо нарисовать картинку которая бы дополнила шапку сайта на тему "пластиковые окна" что нибудь типо ребенок на ковре или что нибудь более подходящее. оплата яндекс деньги 300-400 руб. скайп: boximus7Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $40
Здравствуйте господа верстальщики! Необходимо сделать верстку и натянуть template cms. Оплата 1300 р оплата по факту. Скайп: boximus7HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте господа, нужна помощь в доработке шаблона на template cms, один верстальщик сделал но криво все.. тобиш у меня с бука выглядит все нормально а с других устройств криво все, в прямом смысле этого слова. ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго времени суток художники и художницы! необходимо нарисовать дизайн на интернет магазин военной тематики подарков и сувениров. 2 стр. 1 главная и 2 страница определенного товара! пожелания: необходимо что бы дизайн был современным с соблюдением ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн на тему детского мультфильма WINX. сайт будет использоваться для флеш игр. Дополнительно: 1) Резиновый 2) 2 сайдбара (левый и правый) 3) ширина должна быть соответствующей. 4) соответствующие мультику дизайн подобие примера имеется. Пишите в скайп boximus7 оплата символическая электронными ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго времени суток Дамы и Господа. Необходима ваша помощь. Нужно нарисовать дизайн на тематический мультфильм Винкс . Сайт будет предназначен для флеш игр.. соответственно нужно место для контента (что бы помещалась флешка) Пример дизайна (тут ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый вечер дамы и господа, нужна ваша помощь за символическую сумму. задача состоит в том что есть уже готовая тема на cms Template но мне необходимо что бы тема была по шире, и резиновая. думаю ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые верстальщики просьба сверстать дизайн с psd в тему на cms Template, тематика пластиковые окна. резина. бюджет 1000 руб. оплата яндекс деньгами с предоплатой не добовляйтесь. необходимо начать сегодня что бы завтра был уже ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые художники и мастера своего дела, в общем дело состоит вот в чем, есть уже готовый дизайн но он мне не подуше необходимо нарисовать хороший дизайн в современном стиле, подвал и слайд в низу ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые мастера- художники своего дела, нужно нарисовать дизайн на сайт "нормальный" сроки 2 дня. сумма обговаривается скайп: boximus7Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад