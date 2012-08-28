boximus7

Яков boximus7

 
34 годаРоссия/Альметьевск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Верстка и натяжка на cms лендинга

    Сверстать и натянуть лендинг 1.    Полная валидность (html и css) https://validator.w3.org/ https://jigsaw.w3.org/css-validator/ 2.    Оптимизация скорости загрузки сайта компьютерной и мобильной версии в гугл пейдж спид не ниже 85% https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 3.    Натяжка html на textolite (cms) http://textolite.ru/ 4.   ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    Нужно нарисовать шапку для сайта на тематику «Услуги сантехника» Максимально приблизиться к этому варианту: [url=https://prnt.sc/rl3itk]https://prnt.sc/rl3itk[/url] или что то подобное, серьезное и понятное для пользователей 35+, но в тоже время современное. 1.      Логотип, иконка и текстом «Сантехник Люберцы» ...

    Шапка для сайта
    Иконки и Пиксель-арт24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статьи (Копирайт) тематика: Монтаж отопления.

    $37

    Приветствую Дамы и Господа, нужна помощь в написании статей на тематику "Монтаж систем отопления" [b] Цена[/b] - 50 руб. за 1000.Примерная оплата за все статьи (14 шт.): 2 500 руб. [b]Оплата [/b]поэтапнаяпо факту, 1-ну статью написали отправили, проверили, ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Раскрутка группы вк

    Требуется раскрутить группу вк живыми (настоящими) пользователями в небольшом провинциальном городке, тема паблика (барахолка) Критерии все жители этого городка, и переманить пользователей с аналогичных групп (конкурентов) этого города. Примерная численность группы 15 000 - 16 000. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Качественный копирайт на строительную тематику: Сантехнические услуги.

    $30

    Здравствуйте Дамы и Господа, требуется написание качественный рерайт, 19 статей на тематику предложения услуг сантехнического характера. Рекомендации: 1. Полная грамматика (гармм. ошибки, отсутствие знаков пунктуации и тп. строго запрещены) 2. Возраст от 30 и выше. 3. Знание тематики сантехника, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется профессиональный дизайн для проекта

    Нужна доработка дизайна сайта на высоком уровне. Тематика сайта «ремонт квартир и бытовые услуги» Требуется: 1. Необходимо доработать дизайн сайта, и иллюстрации главной страницы. 2. Нарисовать вложенные страницы сайта: 3. Нарисовать 12 комнат, (будут применяться в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка cms интернет магазина

    Здравствуйте господа, интересуют личности или команда для разработки cms интернет магазина с 0, именно с нуля. Cms должна быть максимально быстрой и выдерживать тонны посетителей, легкая интеграция шаблонов, документация, всевозможные модули. Красивый и простейший индивидуальный дизайн ...

    Simpla
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать простой шаблон с psd

    $50

    Необходимо сверстать с psd в html простой структуры шаблон, скрин тут http://yadi.sk/d/yuvntWy_6Ybsu + слайдер как тут http://www.simplewan.com/v-mpls/solutions.php Цена - 500 руб - Яндекс деньги. Сроки сегодня крайние завтра.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужны программисты

    Здравствуйте, нужны программисты для разработки сайтов и интернет магазинов, (удаленно) основные языки программирования (php msql js) С чем нужно работать: В основном верстать и натягивать дизайн интернет магазины на Diafan CMS Simpla CMS, Open Cart + Доработка функционала ...

    PHPJavascriptБитриксSimplaСайт-визитка
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется сверстать главную страницу.

    $16

    Необходимо сверстать главную страницу - контентную часть, с psd макета и натянуть на diafan cms, ну в общем ничего сложного, сроки сегодня 3-5 часов. оплата яндекс 500 руб. скайп: boximus7

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дорисовать на сайте пустое место

    $13

    Здравствуйте друзья, необходимо нарисовать картинку которая бы дополнила шапку сайта на тему "пластиковые окна" что нибудь типо ребенок на ковре или что нибудь более подходящее. оплата яндекс деньги 300-400 руб. скайп: boximus7

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подредактировать шаблон на template cms

    Здравствуйте господа, нужна помощь в доработке шаблона на template cms, один верстальщик сделал но криво все.. тобиш у меня с бука выглядит все нормально а с других устройств криво все, в прямом смысле этого слова. ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина военных подарков и сувен.

    $50

    Доброго времени суток художники и художницы! необходимо нарисовать дизайн на интернет магазин военной тематики подарков и сувениров. 2 стр. 1 главная и 2 страница определенного товара! пожелания: необходимо что бы дизайн был современным с соблюдением ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать дизайн на мультяшную тему

    Нужен дизайн на тему детского мультфильма WINX. сайт будет использоваться для флеш игр. Дополнительно: 1) Резиновый 2) 2 сайдбара (левый и правый) 3) ширина должна быть соответствующей. 4) соответствующие мультику дизайн подобие примера имеется. Пишите в скайп boximus7 оплата символическая электронными ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать и натянуть на Template CMS

    $50

    Доброго времени суток Дамы и Господа. Необходима ваша помощь. Нужно нарисовать дизайн на тематический мультфильм Винкс . Сайт будет предназначен для флеш игр.. соответственно нужно место для контента (что бы помещалась флешка) Пример дизайна (тут ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать дизайн в резину

    $50

    Добрый вечер дамы и господа, нужна ваша помощь за символическую сумму. задача состоит в том что есть уже готовая тема на cms Template но мне необходимо что бы тема была по шире, и резиновая. думаю ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать с psd в тему на cms Template

    $50

    Здравствуйте уважаемые верстальщики просьба сверстать дизайн с psd в тему на cms Template, тематика пластиковые окна. резина. бюджет 1000 руб. оплата яндекс деньгами с предоплатой не добовляйтесь. необходимо начать сегодня что бы завтра был уже ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн на тему окна

    $50

    Здравствуйте уважаемые художники и мастера своего дела, в общем дело состоит вот в чем, есть уже готовый дизайн но он мне не подуше необходимо нарисовать хороший дизайн в современном стиле, подвал и слайд в низу ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
nahkar
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сверстать простой шаблон с psd
Хороший заказчик, все очень грамотно было изложено по проекту
Приятно было иметь дело, все сделал быстро и качественно. А главное взрослый, серьезный человек которому стоит доверять ценный проект.
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