Интересует редизайн сайта http://vertusite.ru/ В шапке желательно сделать оригинальную флешку. Сам дизайн в темном цвете, так как картинки товара на черном фоне. Примерная цена: Дизайн главной страницы 100 у.е. Дизайн ...
Редизайн и натяжка сайта на Joomla
1. Убрать нижний блок с фотографиями.
2. Сделать, чтобы строка с кнопкой нажимать сюда выводила окно с возможностью загрузить туда видео,(объяснить как туда заливать видео)
3. Логотип Soft-tile либо мягкая плитка (понятия не имею какой,должен запоминаться, не банальным шрифтом выделить,а что-то нагенерить)
4. фон сайта нарисовать из плиток как дверь на рисунке только плитка должна быть двух цветов коричневый и бежевый и иногда в 5 метах вставить по одной плиточке разных цветов зеленый оранжевый красный синий и желтый. Чтобы смотрелось гармонично в целом. И плитка должна быть объемной.
5. Сделать так чтобы в разделах наши коллекции и ваши фантазии были одинаковые пункты, такие как в ваши фантазии.
6. Сделать чтобы основное меню не уезжало: Как крепить, наши коллекции, ваши фантазии, калькулятор, контакты
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