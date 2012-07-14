Редизайн и натяжка сайта на Joomla

1. Убрать нижний блок с фотографиями.

2. Сделать, чтобы строка с кнопкой нажимать сюда выводила окно с возможностью загрузить туда видео,(объяснить как туда заливать видео)

3. Логотип Soft-tile либо мягкая плитка (понятия не имею какой,должен запоминаться, не банальным шрифтом выделить,а что-то нагенерить)

4. фон сайта нарисовать из плиток как дверь на рисунке только плитка должна быть двух цветов коричневый и бежевый и иногда в 5 метах вставить по одной плиточке разных цветов зеленый оранжевый красный синий и желтый. Чтобы смотрелось гармонично в целом. И плитка должна быть объемной.

5. Сделать так чтобы в разделах наши коллекции и ваши фантазии были одинаковые пункты, такие как в ваши фантазии.

6. Сделать чтобы основное меню не уезжало: Как крепить, наши коллекции, ваши фантазии, калькулятор, контакты

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

Пишите сразу свои контакты: скайп!