Здравствуйте уважаемые мастера- художники своего дела, нужно нарисовать дизайн на сайт "нормальный" сроки 2 дня. сумма обговаривается скайп: boximus7
Сделать фон для социальных сетей и баннеры.
Сделать в каждой соц сети - Twitter, Facebook, Myspace различные фоны с логотипами и т.д.
Так же два рекламных баннера
Выбранный исполнитель
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