Макет сайта и вёрстка

Нужно нарисовать новый дизайн сайта http://civilization-spb.ru и сверстать макет

1. Нужно сделать сайт более техногенным и строгим.

2. Нужно оживить планетарий: сделать более живым звёздное небо, планеты должны вращаться вокруг своих осей, Солнце заменить и сделать "пышущим". (Видимо, сделать на флеше).

3. На главной странице в разделе "Наши партнёры" текстовые надписи совместить с кнопками- логотипами . Кнопки должны нажиматься. Примеры логотипов пришлю выбранному исполнителю.