Макет сайта и вёрстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок281 просмотр

Нужно нарисовать новый дизайн сайта http://civilization-spb.ru и сверстать макет

1. Нужно сделать сайт более техногенным и строгим.

2. Нужно оживить планетарий: сделать более живым звёздное небо, планеты должны вращаться вокруг своих осей, Солнце заменить и сделать "пышущим". (Видимо, сделать на флеше).

3. На главной странице в разделе "Наши партнёры" текстовые надписи совместить с кнопками- логотипами . Кнопки должны нажиматься. Примеры логотипов пришлю выбранному исполнителю.

13 лет назад
mCalf
Борис 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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