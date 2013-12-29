Дизайн макет для центра косметологии и л. эпиляции

# 1 — $ 450 # 2 — $ 50 # 3 — $ 30

Разработка дизайна для сайта компании которая занимается предоставлением услуг в сфере косметологии.(процедуры) и эпиляции. (процедуры Шугаринг * эпиляции, лазерной эпиляции), так же на страницах сайта будет размещена косметическая линия GIGI — профессиональная косметика, Израиль и HL Laboratories (Holy Land), Christina

На данный момент утверждены:

1. Логотип (в прикреплении он же название компании), название компании не утвержденное по русски Центр «Эстер Эстетик»

2. Навигация (ниже)

3. Сайт который нравится заказчице.

http://www.novamedical.co.il/products/hair/soprano-xli

На данный момент по каким то тех. причинам не отрывается, визуально – сайт без фотоколажей, «простой». Сайт с флеш каталогом, который листается. Основные тона – зеленый, оливковый. Сайт и цвета не являются обязательными – но заказчице нравятся. Заказчице не нравятся яркие кислотные тона.

Навигация по разделам главной подробнее:

• Главная (о компании)

• Прайс

• Статьи

• Видео

• Косметология(1.HL,2. GI-GI 3.аппаратная)

• Эпиляция (1.лазерная, 2. сахарная, 3. восковая)

• Контакты

• Каталог ((1.HL,2. GI-GI) (ссылка и каталог на главной)

Значки:

• Значок фейсбук

• Значок страница в контакте

• Значок страница одноклассники

• Значок написать нам письмо

• Значок вход на сайт под паролем

• Значок youtube

• Значок instagram

Так же на главной продублировать графически (баннерами) :

• 2 окошка с видео роликом, с краю, не большие - «для рекламы» ( так сказала заказчица).

• Разворот каталога который можно в последствии листать (флеш)

Набросок навигации (в прикреплении) сайта- заказчице был показан ,и в целом ей все понравилось,

Просьба от менеджера проекта! Не обязательно придерживаться схемы расположения элементов «как там», кроме того, в «плане навигации» не показано окно под текст, возможно текстовое поле будет в месте где располагается каталог. Если будет такая возможность дайте два варианта с текстовым полем вместо каталога и с каталогом и текстовым полем вместе.

О порядке проведения конкурса: Работы показываются в среду 4 декабря с утра.

Работы показываются заказчице все вместе.

Претендентов конкурса возможно заказчица попросит что то изменить – просьба отнестись с пониманием.

После указания победителя (победитель определяется в течении двух дней), победитель конкурса доделывает и отдает так отдает макеты внутренних страницы:

• под текст

• под видеоролики

• под каталог «листалку»

• под галерею с косметикой

• форма написать письмо

• форма страницы для введения логина и пароля – если дизайн предусматривает такое решения

Возможна разработка всех страниц каталога – за доп. плату. По желанию дизайнера.

Два других призовых места распределяет менеджер проекта – на свое усмотрение.

Конкурс разбит на 3 призовых места – для повышения заинтересованности претендентов

О прикреплениях:

1. Логотип сырой макет (PNG и AI )

2. Набросок навигации

3. Материал от заказчицы о лазерной эпиляции – с аппаратом, который используется в салоне. Если Вы планируете использовать в конкурсном макете лазерный аппарат – производитель и модель должны совпадать. (файлы оборудывание)

4. Далее материалы от заказчицы о косметике .

Отсутствует: материал по Шугаринг эпиляции , пишу тут: - эпиляция с помощью сахарного сиропа. (Шугаринг придумали еще в Древнем Египте. Натуральная карамель позволяет делать эпиляцию с минимумом болевых ощущений. Шугаринг — это гипоаллергенный, современный и безопасный способ удаления волос.)

Как менеджер проекта прошу конкурсантов использовать текст косметической линии – при необходимости использования текстовой зоны в макете.

О последующей флешь анимации – скорее всего, будем анимировать каталог «листалку», логотип с шапкой.