Нужна заглушка для сайта компании по Разработке игр STF (see the future) Games которая будет иметь: Фоновое изображение Логотип Блок с изображением "Сайт в разработке" И визуально симпатичный блок с ...
Дизайн макет для центра косметологии и л. эпиляции
Разработка дизайна для сайта компании которая занимается предоставлением услуг в сфере косметологии.(процедуры) и эпиляции. (процедуры Шугаринг * эпиляции, лазерной эпиляции), так же на страницах сайта будет размещена косметическая линия GIGI — профессиональная косметика, Израиль и HL Laboratories (Holy Land), Christina
На данный момент утверждены:
1. Логотип (в прикреплении он же название компании), название компании не утвержденное по русски Центр «Эстер Эстетик»
2. Навигация (ниже)
3. Сайт который нравится заказчице.
http://www.novamedical.co.il/products/hair/soprano-xli
На данный момент по каким то тех. причинам не отрывается, визуально – сайт без фотоколажей, «простой». Сайт с флеш каталогом, который листается. Основные тона – зеленый, оливковый. Сайт и цвета не являются обязательными – но заказчице нравятся. Заказчице не нравятся яркие кислотные тона.
Навигация по разделам главной подробнее:
• Главная (о компании)
• Прайс
• Статьи
• Видео
• Косметология(1.HL,2. GI-GI 3.аппаратная)
• Эпиляция (1.лазерная, 2. сахарная, 3. восковая)
• Контакты
• Каталог ((1.HL,2. GI-GI) (ссылка и каталог на главной)
Значки:
• Значок фейсбук
• Значок страница в контакте
• Значок страница одноклассники
• Значок написать нам письмо
• Значок вход на сайт под паролем
• Значок youtube
• Значок instagram
Так же на главной продублировать графически (баннерами) :
• 2 окошка с видео роликом, с краю, не большие - «для рекламы» ( так сказала заказчица).
• Разворот каталога который можно в последствии листать (флеш)
Набросок навигации (в прикреплении) сайта- заказчице был показан ,и в целом ей все понравилось,
Просьба от менеджера проекта! Не обязательно придерживаться схемы расположения элементов «как там», кроме того, в «плане навигации» не показано окно под текст, возможно текстовое поле будет в месте где располагается каталог. Если будет такая возможность дайте два варианта с текстовым полем вместо каталога и с каталогом и текстовым полем вместе.
О порядке проведения конкурса: Работы показываются в среду 4 декабря с утра.
Работы показываются заказчице все вместе.
Претендентов конкурса возможно заказчица попросит что то изменить – просьба отнестись с пониманием.
После указания победителя (победитель определяется в течении двух дней), победитель конкурса доделывает и отдает так отдает макеты внутренних страницы:
• под текст
• под видеоролики
• под каталог «листалку»
• под галерею с косметикой
• форма написать письмо
• форма страницы для введения логина и пароля – если дизайн предусматривает такое решения
Возможна разработка всех страниц каталога – за доп. плату. По желанию дизайнера.
Два других призовых места распределяет менеджер проекта – на свое усмотрение.
Конкурс разбит на 3 призовых места – для повышения заинтересованности претендентов
О прикреплениях:
1. Логотип сырой макет (PNG и AI )
2. Набросок навигации
3. Материал от заказчицы о лазерной эпиляции – с аппаратом, который используется в салоне. Если Вы планируете использовать в конкурсном макете лазерный аппарат – производитель и модель должны совпадать. (файлы оборудывание)
4. Далее материалы от заказчицы о косметике .
Отсутствует: материал по Шугаринг эпиляции , пишу тут: - эпиляция с помощью сахарного сиропа. (Шугаринг придумали еще в Древнем Египте. Натуральная карамель позволяет делать эпиляцию с минимумом болевых ощущений. Шугаринг — это гипоаллергенный, современный и безопасный способ удаления волос.)
Как менеджер проекта прошу конкурсантов использовать текст косметической линии – при необходимости использования текстовой зоны в макете.
О последующей флешь анимации – скорее всего, будем анимировать каталог «листалку», логотип с шапкой.
Победители конкурса
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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