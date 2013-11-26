Необходимо доработать дизайн существующего сайта. Правки не очень большие. Нарисовать несколько иконок, разместить кнопки и отрисовать страничку-окошко заявки. ПСД есть, но дизайн сайта менялся на живую, изменения в ПСД не отражены. Сайт: ...
Дизайн и верстка главной страницы
Необходимо разработать дизайн, а затем сверстать в html главную страницу сайта maestro-sk.ru .
Заявки фрилансеров
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