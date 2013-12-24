Разработка дизайна интернет магазина

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок230 просмотров

Разработать дизайн-макет в *.pds для для интернет магазина Индивидуальных туров согласно ТЗ и блок схем. Есть основная концепция, цветовые предпочтения, приветствуются ваши предложения.

Для эффективного взаимодействия необходимо наличие скайпа голосом с 9 до 18 мск, если у вас нет микрофона, звуковой карты, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

Уважаемые специалисты просьба указывать вашу цену и сроки выполнения работы.

11 лет назад
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад
$280
10 дней
Хочу выразить благодарность Андрею за исключительный профессионализм и творческий подход к разработке дизайн макета сайта. Особо хочу отметить, наше конструктивное сотрудничество и предложение с его стороны различных вариантов реализации дизайна, а так же очень комфортное взаимодействие и оперативное решение всех вопросов. Планирую продолжить совместную работу и хочу пожелать новых кретивных идей в дизайне.
Отличный заказчик, приятен в общении, правки по делу, рекомендую.

Заявки фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад

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