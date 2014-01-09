Разработка дизайна сайта в стиле минимализм

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок215 просмотров

Требуется разработка макета дизайна сайта, в стиле здорового минимализма.

Объем работы: 1 главная и 1 внутренняя.

Проект подробно расписан.

Объем 3000 рублей - главная.

50% аванс и 50% закрытие аванса.

500 рублей - внутренняя.

Сроки 1-2 дня.

11 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Спасибо за отличную работу!
Хороший заказчик! Честный, приятно иметь дело. Всё объясняет понятно, четко и доступно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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