Здравствуйте Дизайнеры! Нам необходим очень хороший дизайн для сайта строительной компании(Главная+внутренние)! Вся информаци по структуре страниц находится в техническом задании, так же есть утвержденные прототипы страниц (расположение элементов на странице)ВСЕ ПРИКРЕПИЛ

Так же для страницы визуализация объекта (планировка квартиры и планировка этажа) необходимо будет оформить в дизайн примерно как тут http://www.gdsk.ru/ks_www/residential-real-estate/... или лучше)), Планы этажей вышлю на почту по запросу! Пример исходного плана прикрепил из него нужно будет сделать красивый план этажа и квартир! И прикрепил макет дома одного из обьектов!

Еще прикрепил картинку «Фасад любимого здания»- это здание гордость компании и нравится как нарисовано, возможно вам это пригодиться в работе!)

Еще прикрепил баннер для главной страници, там в картинке два баннер склеины «Банеры»

Если возникнут вопросы пишите, отвечу!