Набираем команду частных фрилансеров для долгосрочного сотрудничества. Обязанности: - дизайнить и верстать КАЧЕСТВЕННЫЕ landing page (лендинги) Требования: - умение делать качественные landing page ...
Дизайн сайта для ит-компании
Сайт компании Ай-линк Консалтинг по разработке и сопровождению Веб сайтов, веб информационных систем.
Компания ориентирована на корпоративных клиентов.Дизайн должен быть без излишеств, строго чётко по делу. Макет во вложении
Услуги которые предоставляет компания
-Разработка корпоративных сайтов
-Разработка корпоративных порталов
-Разработка интернет магазинов
-Сопровождение и доработка сайтов
-Продвижение сайтов
-Внедрение СРМ систем.
Логотип во вложении.
Оплата желательно по ВебМани или Киви.
Требуется разработка трех макетов + их дизайн
1. Главная
2. Страница успешно сделанного проекта
3. Шаблон текстовой страницы
Понравились
http://oracle.com - нравится меню с услугами и общий корпоративный подход.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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