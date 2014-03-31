Дизайн сайта для ит-компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок274 просмотра

Сайт компании Ай-линк Консалтинг по разработке и сопровождению Веб сайтов, веб информационных систем.

Компания ориентирована на корпоративных клиентов.Дизайн должен быть без излишеств, строго чётко по делу. Макет во вложении

Услуги которые предоставляет компания

-Разработка корпоративных сайтов

-Разработка корпоративных порталов

-Разработка интернет магазинов

-Сопровождение и доработка сайтов

-Продвижение сайтов

-Внедрение СРМ систем.

Логотип во вложении.

Оплата желательно по ВебМани или Киви.

Требуется разработка трех макетов + их дизайн

1. Главная

2. Страница успешно сделанного проекта

3. Шаблон текстовой страницы

Понравились

http://www.icenium.com/

http://oracle.com - нравится меню с услугами и общий корпоративный подход.

11 лет назад
viksv13
Виктор 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

advoot
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

advoot
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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