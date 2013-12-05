Сайт для компании, которая предоставляет услуги по продвижению сайтов. Кол-во страниц ожидаем от исполнителя: главная, услуги, контакты. На главной должно быть три баннера, которые друг друга меняют. Предлагайте свою стоимость. ...
Дизайн косметического сайта
Нужен дизайнер с опытом работы с косме-тематикой, понимающий что такое 3д-карусель товаров, слайдер и адаптивные под ширину и высоту экрана блоки. Дизайн нужен по точному заданию, но без креативности будет тяжело. Важно уметь работать головой не только за обедом.
Заявки здесь. Сроки маленькие, оплата в 2 этапа: 1й - после утверждения эскиза, 2й - после завершения работ.
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