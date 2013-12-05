Дизайн косметического сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок252 просмотра

Нужен дизайнер с опытом работы с косме-тематикой, понимающий что такое 3д-карусель товаров, слайдер и адаптивные под ширину и высоту экрана блоки. Дизайн нужен по точному заданию, но без креативности будет тяжело. Важно уметь работать головой не только за обедом.

Заявки здесь. Сроки маленькие, оплата в 2 этапа: 1й - после утверждения эскиза, 2й - после завершения работ.

11 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

natkanatka
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$150
7 дней
Наталья внимательный и ответственный специалист в дизайне, требовательна к четкости постановки задачи, но и исполнительна точно по ТЗ, в срок и на весьма серьезном качестве. Сравнить могу её только с подходом профессиональных фрилансеров из западной Европы и США. Очень рад, что мы продолжаем сотрудничество уже над третьим проектом.
Специалист с креативным мышлением. Доброжелательный партнер. Приятный человек. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natkanatka
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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