Требуется быстрый, но качественный бизнес-сайт с элементам фирменного стиля, которые мы предоставляем (см. прилагаемые файлы брошюры). 1 главная + до 10 второстепенных страниц, с возможностью увеличения их количества в дальнейшем. Сайт должен быть аккуратным, ...
Дизайн сайта
Сайт для компании, которая предоставляет услуги по продвижению сайтов.
Кол-во страниц ожидаем от исполнителя: главная, услуги, контакты.
На главной должно быть три баннера, которые друг друга меняют.
Предлагайте свою стоимость. Выбирать буду: а) по цене; б) по вашим работам.
Выбранный исполнитель
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