Сайт для компании, которая предоставляет услуги по продвижению сайтов.

Кол-во страниц ожидаем от исполнителя: главная, услуги, контакты.

На главной должно быть три баннера, которые друг друга меняют.

Предлагайте свою стоимость. Выбирать буду: а) по цене; б) по вашим работам.