Необходимо разработать дизайн для одностраничного сайта, тематика услуги. Есть подробное техническое задание.
Дизайн и верстка сайта
Требуется быстрый, но качественный бизнес-сайт с элементам фирменного стиля, которые мы предоставляем (см. прилагаемые файлы брошюры). 1 главная + до 10 второстепенных страниц, с возможностью увеличения их количества в дальнейшем.
Сайт должен быть аккуратным, выглядеть корректно во всех популярных браузерах.
Требуется только дизайн и верстка, программирование делаем сами.
Пожалуйста, в заявке давайте ссылки только на Ваши работы, которые есть в сети (действующие сайты). Желательно с указанием Вашего имени на них.
Выбранный исполнитель
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