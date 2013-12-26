Дизайн и верстка сайта

Требуется быстрый, но качественный бизнес-сайт с элементам фирменного стиля, которые мы предоставляем (см. прилагаемые файлы брошюры). 1 главная + до 10 второстепенных страниц, с возможностью увеличения их количества в дальнейшем.

Сайт должен быть аккуратным, выглядеть корректно во всех популярных браузерах.

Требуется только дизайн и верстка, программирование делаем сами.

Пожалуйста, в заявке давайте ссылки только на Ваши работы, которые есть в сети (действующие сайты). Желательно с указанием Вашего имени на них.