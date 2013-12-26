Дизайн и верстка сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок438 просмотров

Требуется быстрый, но качественный бизнес-сайт с элементам фирменного стиля, которые мы предоставляем (см. прилагаемые файлы брошюры). 1 главная + до 10 второстепенных страниц, с возможностью увеличения их количества в дальнейшем.

Сайт должен быть аккуратным, выглядеть корректно во всех популярных браузерах.

Требуется только дизайн и верстка, программирование делаем сами.

Пожалуйста, в заявке давайте ссылки только на Ваши работы, которые есть в сети (действующие сайты). Желательно с указанием Вашего имени на них.

11 лет назад
pkrylov
Павел 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Danta
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$500
7 дней
Профессиональная команда и профессиональный подход к работе. Приятно иметь дело. Сделали дизайн и верстку сайта качественно и точно в срок. При этом выполнили массу пожеланий по доработкам. Будем сами сотрудничать с Данта в будущем и рекомендовать эту компанию другим. Спасибо!
Хорошо поработали, своевременная коммуникация позволила сделать все в срок

Заявки фрилансеров

Danta
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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