Создать визитку, буклет формата А4, стенд

Надо создать со сегодня дизайн Визитки,буклета, стенда для школы с элементами Удмуртии. Ну там солярные знаки,типо фартуков но фон должен быть белым простенькие визитки не подойдут надо что то оригинальное надо в PSD формате и т.д. надо по любому сегодня сделать.