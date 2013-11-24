Есть необходимость в 3 дизайнерах. Рисовать нужно лендинги быстро и красиво. Ежедневная нагрузка 1-2 лендинга. Работа постоянная. Оплата $50 за проект. Перекупам просьба не беспркоить!
Создать визитку, буклет формата А4, стенд
Надо создать со сегодня дизайн Визитки,буклета, стенда для школы с элементами Удмуртии. Ну там солярные знаки,типо фартуков но фон должен быть белым простенькие визитки не подойдут надо что то оригинальное надо в PSD формате и т.д. надо по любому сегодня сделать.
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