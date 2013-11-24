Создать визитку, буклет формата А4, стенд

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок148 просмотров

Надо создать со сегодня дизайн Визитки,буклета, стенда для школы с элементами Удмуртии. Ну там солярные знаки,типо фартуков но фон должен быть белым простенькие визитки не подойдут надо что то оригинальное надо в PSD формате и т.д. надо по любому сегодня сделать.

11 лет назад
Aziraal97
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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