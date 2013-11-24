Требуется специалист для верстки и последующей разработки шаблонов для Wordpress. Желательно наличие вашего портфолио. Рассмотрим все предложения :)
Разработка Веб-дизайна сайта event-компании
Необходима разработка Веб-дизайна сайта event-компании. Название компании "АКРА".
Специфика деятельности компании: предоставление услуг по организации корпоративных мероприятий и частных праздников, техническое сопровождение (звук, свет и прочее), аренда теплоходов, художественно-декорационное оформление помещений (флористика, воздушные шары, драпировка тканью и т.п.), артисты на праздник и прочее.
В контексте разработки сайта необходимо: создание фирменного логотипа компании, цветовое решение дизайна, совместное формирование меню сайта.
Дизайн должен быть очень приятным по визуальному восприятию. Стиль современный, доступный.
Возможно как-то поиграть вокруг названия компании, тем самым выйти на определенную идею по всему дизайну в целом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать концепцию Веб-дизайна туристического сайта. В настоящий момент сайт выглядит так: http://akra-tour.ru Этапы работы: создание концепции по оформлению, цветовому решению, разработка фирменного логотипа. Деятельность компании: частный международный и внутренний туризм, оформление виз, ...Закрыт11 лет назад
- $250
Нужен дизайн в PSD формате. Для школьного музея, желательно чтобы дизайн был один для всех страниц. Представление как он должен выглядить. Что типо какая то старая бумага реалистичная бумага ещё с войны, на красном узорчетом ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт стоит на DLE движке. Нужно перерисовать задний фон сайта и сверстать его.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
В шапке должно быть что-то похожее можно лучше http://lombard-avans.ru/. цвета золотисто желтые яркие, сама надпись черного цвета надпись в центр (ООО Ломбард "Камень солнца") адрес и телефон справа картинка слева в ...Завершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужен качественный дизайн главной странички сайта для ресторана "Веселый Заяц". Старый сайт zayats.com.ua + внутренние Нужно сделать шапку на подобии как во вложени (1.jpg), но с продолжением фона в низ.. желатательно ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сейчас картинка: www.5minut.net/templates/... маленькая по высоте. Могли бы Вы что-то дорисовать снизу, чтобы выглядело красиво и можно было сделать, чтобы уходило вниз для просмотра в горизонтальном режиме к примеру на планшетах? Т.е. нужно вытянуть картинку ...Завершен11 лет назад
- $50
добрый день. Интересуют общая стоимость следующих работ на сайте artbello.ru: - дизайн 3 кнопок - установить и настроить плагин приема безналичных платежей - 3 текстовых блока на готовом баннере - ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый вечер! Имеется psd уже готово сайта одностраничника для инжиниринговой компании (полный комплекс работ по вентиляции, кондиционированию, теплоснабжению и т.п.).. Нужно сделать дизайн на основании уже существующего Psd Т.е. структура, ...Завершен11 лет назад
- $500
Требуется разработать дизайн всех страниц для тематической социальной сети+мобильной версии. Необходимо не просто разработать дизайн соц сети, но и сделать продуманным интерфейс. Оставляйте заявки, подробности выбранному исполнителю. Предпочтение отдаем людям с ...Завершен11 лет назад