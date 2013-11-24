Разработка Веб-дизайна сайта event-компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок262 просмотра

Необходима разработка Веб-дизайна сайта event-компании. Название компании "АКРА".

Специфика деятельности компании: предоставление услуг по организации корпоративных мероприятий и частных праздников, техническое сопровождение (звук, свет и прочее), аренда теплоходов, художественно-декорационное оформление помещений (флористика, воздушные шары, драпировка тканью и т.п.), артисты на праздник и прочее.

В контексте разработки сайта необходимо: создание фирменного логотипа компании, цветовое решение дизайна, совместное формирование меню сайта.

Дизайн должен быть очень приятным по визуальному восприятию. Стиль современный, доступный.

Возможно как-то поиграть вокруг названия компании, тем самым выйти на определенную идею по всему дизайну в целом.

11 лет назад
akratour
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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