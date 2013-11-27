Требуется специалист для верстки и последующей разработки шаблонов для Wordpress. Желательно наличие вашего портфолио. Рассмотрим все предложения :)
Нарисовать шапку
В шапке должно быть что-то похожее можно лучше http://lombard-avans.ru/. цвета золотисто желтые яркие, сама надпись черного цвета
надпись в центр (ООО Ломбард "Камень солнца")
адрес и телефон справа
картинка слева
в картинку входят цепочка,кольцо,крестик,часы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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