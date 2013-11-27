Нарисовать шапку

Сейчас картинка: www.5minut.net/templates/... маленькая по высоте. Могли бы Вы что-то дорисовать снизу, чтобы выглядело красиво и можно было сделать, чтобы уходило вниз для просмотра в горизонтальном режиме к примеру на планшетах? Т.е. нужно вытянуть картинку ...