Необходимо нарисовать качественную шапку для сайта, размер 300x50. Шапка для торгового форума: Trade-Market.net Варианты следующие: 1) Изобразить весы с названием форума 2) Изобразить рукопожатие с названием форума ...
Нарисовать качественнный лендинг
Здравствуйте дизайнеры. Требуется нарисовать качественный лендинг. Тема кровля. Т.е. установка крыш и различных перекрытий.
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