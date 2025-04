Создать 4 инфографики, используя готовый текст

- Мое предложение $170 за 4.

- Тематика инфографики этого задания для пользователей 16-18 лет

- По вашему требованию могу описать идеи для кадой из инфографик, рассписав сюжет и действие

- Утверждение инфографики проходит просто и безболезненно

I. Требования к инфографике

1. Размеры: ширина 630px, высота - на ваше усмотрение (зависит от содержимого)

2. Формат файла: .ai, .png

3. Вертикальная

4. Стилистика инфографики: за основу взять стиль обновленного сайта или сделать приближенной к оформлению сайта.

Обязательно, изучите файлы с новым дизайном: "New_Desing_Home_page.png", "New_design_Guide_page.png", "New_design_Guide_infogr.png" (во вложение)

5. Текст для инфографики: см. во вложении файлы.pdf

6. Последовательность блоков текста, прошу не нарушать:

- Your Mission

- Step-By-Step

- Key Point

- Do's and Don'ts

- Common Mistakes

*Пример готовой инфографики с расположением основных блоков можно посмотреть в файле "New_design_Guide_infogr.png".

** "Your Mission" - на самом деле это блок текста, который призван заинтересовать пользователя содержим инфографики.

7. Использовать логотип в шапке со шрифтом Oswald Regular (см. во вложение "AH_logo with background.psd").

*Шрифт и цвета логотипа не менять.

8. Использовать текст в "подвале": "Check out some examples on: academichelp.net" и лого (см. во вложение "AH_logo.ai").

*Цвета логотипа не менять.

** Пример расположения лого в шапке, текста и лого в подвале инфографики можно посмотреть во вложение файл "INF_3_template.png"

9. Цвет фона и шрифты инфографики делать на ваше усмотрение.

*По возможности избегать белого фона

**Шрифты, использованные в готовой инфографике: Oswald Regular, Open Sans и Descriptive.

***Важно ! Готовый пример инфографики не является шаблоном.

10. Помните о копирайте, так как мы готовим инфографику для аудитории США.

Условия копирайта: Наши карикатуры (иллюстрации) не могут выглядеть, как фотографии или другие рисунки, они должны быть стилистически оригинальными (внешний вид, действие).

Например: если существует фотография, где Щварцнегер жадно поедает спагетти, то нельзя нарисовать на эту фотографии карикатуру или шарж. Мы не можем точно копировать другие печатные материалы такого рода или фотографии. По Американским законам оригинальное искусство попадает под первую поправку.

_________________________

II. Сроки

1) Сроки сдачи первый макет: через 2-3 дня после согласования работы.

2) Deadline проекта: через 20 дней со дня получения правок по первому макету (без учета Сб и Вс).

_________________________

III. Доп. информация по ресурсу и для чего нам нужна инфографика

Основная цель:

- Вся инфографика должна быть разной, если она будет одинаковой по шаблону, то на каком-то этапе пользователь сайта прекратит обращаться к просмотру инфографики, а мы хотим этого избежать.

- Важно! Не использовать, как шаблон примеры готовой инфографики.

- Важно! Придерживаться стилистики Нового дизайна. Цвета используйте любые сочетаемые с новым дизайном.

О ресурсе и о пользователях:

- Наши пользователи это студенты от 16 до 25 лет и поверьте они открыты ко всему, также ресурс посещают преподователи и учителя.

- AcademicHelp.net - это информационный ресурс с посещаемостью более 3000 чел в день.

Для чего нужна: Текстовая информация на сайте подана в академическом и несколько усложненном стиле, поэтому мы работаем над созданием инфографики, которая в простой понятной графической форме покажет, как просто написать, к примеру: essay.

Инфографику мы будем использовать, как для размещения на сайте, так и для продвижения в соц. сетях: FB, Pinterest, Quora.

Поэтому важно соблюдать стилистику сайта и привлекать пользователя к названию сайта.

IV. Комментарий задания от меня

Наша инфографика может быть, как фановой, так и консервативной. Концепт к созданию инфографики вы можете выбрать любой. Как мне кажется, главное - определиться под каким "соусом" подавать.

Можно сделать обыденное хау ту со степами, ду/донтс и пр., такая визуализация с логотипом АН - тоже нужная вещь. Но она, как по мне, больше для количества, а не для качества. А вот "соус" задаст тон. Если посмотреть на приведенные примеры (выдам по запросу) - он там везде есть: не просто написать диссертацию, а за 1 месяц, или же инфо предоставленная в виде змейки с игр пошаговых.

Хорошего дня!

С уважением, Екатерина

P.S.: Описание файлов во вложение:

"New_Desing_Home_page.png" - дизайн главной страницы,

"New_design_Guide_page.png" - страница, где размещена кнопка для просмотра инфографики,

"New_design_Guide_infogr.png" - инфографика в развернутом виде на странице

"Business Letter.pdf", "Business Plan.pdf", "BusinessEmail.pdf", "BusinessPresentation.pdf" - файлы с текстом, и в них есть ссылка на страницу статьи, для которой инфографика, без обновления дизайна.

"AH_logo with background.psd" - лого

"AH_logo.ai" - лого без текста

"INF_3_template.png" - пример расположения логотипов