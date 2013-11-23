Дизайнер Landing Page.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок256 просмотров

Ищем дизайнера для создания макетов Landing Page.

Опыт работы обязателен. Скидывайте ваши примеры.

Так же важна пунктуальность. Все работы должны быть готовы в четко оговоренный срок.

Для надежности, можем работать по безопасной сделке.

Цену за проект будем обговаривать с каждым кандидатом индивидуально.

11 лет назад
eBosh
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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