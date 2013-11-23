Требуется дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок253 просмотра

Требуется дизайнер, который может разрабатывать качественный, стильный, уникальный дизайн сайтов и лэндингов.

Как плюс - разработка логотипов, баннеров, рекламной продукции, иконок, иллюстраций и т.п.

Готов рассмотреть отдельно дизайнера сайтов и дизайнера по логотипам, баннерам и пр.

предложения от новичков и с малым количеством работ не буду рассматривать, от вас хотелось бы сразу получить цены на услуги и ссылки на лучшие по вашему мнению работы (3-4 ссылки). Интересует долгосрочное сотрудничество, поэтому просьба цены указывать исходя из постоянного объема работ.

Качество работ хотелось бы иметь не хуже прикрепленных файлов

11 лет назад
scoorp
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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