Требуется дизайнер, который может разрабатывать качественный, стильный, уникальный дизайн сайтов и лэндингов.

Как плюс - разработка логотипов, баннеров, рекламной продукции, иконок, иллюстраций и т.п.

Готов рассмотреть отдельно дизайнера сайтов и дизайнера по логотипам, баннерам и пр.

предложения от новичков и с малым количеством работ не буду рассматривать, от вас хотелось бы сразу получить цены на услуги и ссылки на лучшие по вашему мнению работы (3-4 ссылки). Интересует долгосрочное сотрудничество, поэтому просьба цены указывать исходя из постоянного объема работ.

Качество работ хотелось бы иметь не хуже прикрепленных файлов