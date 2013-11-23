Изменить цветовую гамму .

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок190 просмотров

Заменить логотип и цветовую гамму сделать под тематику которую я скажу аналог структура функционала сайта отсаётся как в макетах что приложены psd этих макетов есть я предоставлю исполнителю

т.е. в итоге нужно сделать аналог просто поменять цвет гамму и логотип

11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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