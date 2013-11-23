Изменить цветовую гамму .

Заменить логотип и цветовую гамму сделать под тематику которую я скажу аналог структура функционала сайта отсаётся как в макетах что приложены psd этих макетов есть я предоставлю исполнителю

т.е. в итоге нужно сделать аналог просто поменять цвет гамму и логотип