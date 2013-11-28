Доработать картинку для дизайна сайта

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Завершен4 заявки169 просмотров

Сейчас картинка: www.5minut.net/templates/... маленькая по высоте. Могли бы Вы что-то дорисовать снизу, чтобы выглядело красиво и можно было сделать, чтобы уходило вниз для просмотра в горизонтальном режиме к примеру на планшетах? Т.е. нужно вытянуть картинку дорисовав снизу и добавить повторяющийся элемент.

Вот как на iPad: yadi.sk/d/myy8mUBgDARxM

С нетерпением жду Ваших предложений. Пишите цену и сроки.

11 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Очень усидчивый дизайнер с хорошим вкусом. Работа была тяжелой и в более большом объеме чем предполагалось. Станислав справился со всем на ура. Спасибо!
Заказ удивил даже меня, но под грамотным управлением Вячеслава все получилось просто супер! Вознаграждение также порадовало)

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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