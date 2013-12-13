Дизайн нового Landing на основании имеющегося psd

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок310 просмотров

Коллеги, добрый вечер!

Имеется psd уже готово сайта одностраничника для инжиниринговой компании (полный комплекс работ по вентиляции, кондиционированию, теплоснабжению и т.п.).. Нужно сделать дизайн на основании уже существующего Psd

Т.е. структура, оформление блоков останется, поменяется содержимое (атмосферная картинка в шапкеуслуги, УТП, текст акции, отзывы). ТЗ приложил

Нужно СРОЧНО!

Пример сайта, на основании которого нужно сделать новый дизайн прикреплен.

Будет еще очень много подобных проектов. Указывайте, куда тз выслать.

Указывайте, пожалуйста, сразу минимимальную цену и срок, за которые Вы готовы сделать.

11 лет назад
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$250
3 дня
Особа очень принципиальная, деньги для нее в первую очередь. Аванс заплатишь на копейку меньше, не будет из принципа делать. Но делает свое дело хорошо. НО после такого поведения (не охота все рассказывать тут - пишите в личку), нет никакого желания работать. Тем более профессионалов здесь и других много. Если не хотите тратить свои нервы, обходите лучше стороной. Как специалист она нормальная.
Уважаемые фрилансеры, прежде чем сотрудничать с Силай Андреем, рекомендую прочесть все его отрицательные отзывы. Ужас… работать с Силай Андрей (silay) очень сложно. Начинает торговаться за копейки. Договорились о предоплате 50%, он присылает 20%, после такой алчности, я отказалась с ним сотрудничать и хотела вернуть предоплату, но Андрей настоял и доплатил ещё 20%. После обсуждения работы и предоплаты, Андрей резко вспомнил, что забыл вот это, а ещё надо это, ой вот это сделайте и т.д. На моё, что этого не было в ТЗ и должно оплачиваться дополнительно — злится, начинает поучать, как надо работать. Сроки был очень сжатые, т. к. Андрею нужен был дизайн очень срочно. Но как оказалось, нужен был настолько срочно, что у него не оказалось времени посмотреть его. В результате сроки затянулись в 4-ре раза. Когда работа была готова, он вспомнил о том, что есть ещё сертификаты, которые должны присутствовать в дизайне и за дополнительную работу доплачивать, конечно, и не думал. Со слов Силаева, у него много проектов то 100, то 200 (всегда слышала разные цифры). И об этом он пишет в создаваемых ним проектах. Да вот только уже в личном общении начинает рассказывать, что денег у него пока нет, что он находится на старте. Но похоже, что даже после положительных отзывов, по второму разу с ним никто не хочет сотрудничать, так как Андрей создаёт проект за проектом.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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