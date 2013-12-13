Дизайн нового Landing на основании имеющегося psd

Уважаемые фрилансеры, прежде чем сотрудничать с Силай Андреем, рекомендую прочесть все его отрицательные отзывы. Ужас… работать с Силай Андрей (silay) очень сложно. Начинает торговаться за копейки. Договорились о предоплате 50%, он присылает 20%, после такой алчности, я отказалась с ним сотрудничать и хотела вернуть предоплату, но Андрей настоял и доплатил ещё 20%. После обсуждения работы и предоплаты, Андрей резко вспомнил, что забыл вот это, а ещё надо это, ой вот это сделайте и т.д. На моё, что этого не было в ТЗ и должно оплачиваться дополнительно — злится, начинает поучать, как надо работать. Сроки был очень сжатые, т. к. Андрею нужен был дизайн очень срочно. Но как оказалось, нужен был настолько срочно, что у него не оказалось времени посмотреть его. В результате сроки затянулись в 4-ре раза. Когда работа была готова, он вспомнил о том, что есть ещё сертификаты, которые должны присутствовать в дизайне и за дополнительную работу доплачивать, конечно, и не думал. Со слов Силаева, у него много проектов то 100, то 200 (всегда слышала разные цифры). И об этом он пишет в создаваемых ним проектах. Да вот только уже в личном общении начинает рассказывать, что денег у него пока нет, что он находится на старте. Но похоже, что даже после положительных отзывов, по второму разу с ним никто не хочет сотрудничать, так как Андрей создаёт проект за проектом.