Требуется специалист для верстки и последующей разработки шаблонов для Wordpress. Желательно наличие вашего портфолио. Рассмотрим все предложения :)
Дизайн нового Landing на основании имеющегося psd
Коллеги, добрый вечер!
Имеется psd уже готово сайта одностраничника для инжиниринговой компании (полный комплекс работ по вентиляции, кондиционированию, теплоснабжению и т.п.).. Нужно сделать дизайн на основании уже существующего Psd
Т.е. структура, оформление блоков останется, поменяется содержимое (атмосферная картинка в шапкеуслуги, УТП, текст акции, отзывы). ТЗ приложил
Нужно СРОЧНО!
Пример сайта, на основании которого нужно сделать новый дизайн прикреплен.
Будет еще очень много подобных проектов. Указывайте, куда тз выслать.
Указывайте, пожалуйста, сразу минимимальную цену и срок, за которые Вы готовы сделать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется разработать дизайн всех страниц для тематической социальной сети+мобильной версии. Необходимо не просто разработать дизайн соц сети, но и сделать продуманным интерфейс. Оставляйте заявки, подробности выбранному исполнителю. Предпочтение отдаем людям с ...Завершен11 лет назад
Ищем дизайнера для создания макетов Landing Page. Опыт работы обязателен. Скидывайте ваши примеры. Так же важна пунктуальность. Все работы должны быть готовы в четко оговоренный срок. Для надежности, можем работать по безопасной ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Заменить логотип и цветовую гамму сделать под тематику которую я скажу аналог структура функционала сайта отсаётся как в макетах что приложены psd этих макетов есть я предоставлю исполнителю ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер, который может разрабатывать качественный, стильный, уникальный дизайн сайтов и лэндингов. Как плюс - разработка логотипов, баннеров, рекламной продукции, иконок, иллюстраций и т.п. Готов рассмотреть отдельно дизайнера сайтов и дизайнера ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте дизайнеры. Требуется нарисовать качественный лендинг. Тема кровля. Т.е. установка крыш и различных перекрытий.Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать качественную шапку для сайта, размер 300x50. Шапка для торгового форума: Trade-Market.net Варианты следующие: 1) Изобразить весы с названием форума 2) Изобразить рукопожатие с названием форума ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
- Мое предложение $170 за 4. - Тематика инфографики этого задания для пользователей 16-18 лет - По вашему требованию могу описать идеи для кадой из инфографик, рассписав сюжет и действие - ...Закрыт11 лет назад
Обновить сайт на джомле, Предпочтение тем кто уже делал что то , касаемое дверей или окон. Особо Рассматриваю предложения с при мерами подобной направленности. Нужен новый шаблон , современный дизайн , интересный , но ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
есть интернет магазин, сейчас категории в нем горизонтально вверху сайта, хотим сделать вертикально в левом углу, нужно придумать удобное для пользователя расположение и красивый дизайн категорий товаровДизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад