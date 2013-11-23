Сайт Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки179 просмотров

добрый день.

Интересуют общая стоимость следующих работ на сайте artbello.ru:

- дизайн 3 кнопок

- установить и настроить плагин приема безналичных платежей

- 3 текстовых блока на готовом баннере

- заморозить верхнюю часть сайта

- исправление нескольких внутренних ссылок

- кнопки социальных сетей

Сайт Wordpress

WordPress
11 лет назад
mvideomailru
Николай 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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