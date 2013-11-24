Дизайн сайта ресторан-отель "Веселый Заяц"

Здравствуйте!

Нужен качественный дизайн главной странички сайта для ресторана "Веселый Заяц". Старый сайт zayats.com.ua

+ внутренние

Нужно сделать шапку на подобии как во вложени (1.jpg), но с продолжением фона в низ.. желатательно использовать травку зеленую..

Прототип 1-й странички - Главная.png

Интересует от вас бюджет на главную стр. и внутренние, сроки, ваше портфолио, ваши отзывы.

Спасибо.