Дизайн сайта. Для школьного музея.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок203 просмотра

Нужен дизайн в PSD формате. Для школьного музея, желательно чтобы дизайн был один для всех страниц. Представление как он должен выглядить. Что типо какая то старая бумага реалистичная бумага ещё с войны, на красном узорчетом фоне или на фоне боевого поля. Надо сделать сегодня к 15:00. Так же можете сделать свои шаблоны на подобии этой идеи это одобряется. Так же одобряется если шаблон сразу же вы сверстаете. Но это не обязательно. Так же можно сделать сверху перо для реалистичности ну или с боку.

11 лет назад
Aziraal97
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать шапку

    $30

    В шапке должно быть что-то похожее можно лучше http://lombard-avans.ru/. цвета золотисто желтые яркие, сама надпись черного цвета надпись в центр (ООО Ломбард "Камень солнца") адрес и телефон справа картинка слева в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта ресторан-отель "Веселый Заяц"

    $250

    Здравствуйте! Нужен качественный дизайн главной странички сайта для ресторана "Веселый Заяц". Старый сайт zayats.com.ua + внутренние Нужно сделать шапку на подобии как во вложени (1.jpg), но с продолжением фона в низ.. желатательно ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать картинку для дизайна сайта

    Сейчас картинка: www.5minut.net/templates/... маленькая по высоте. Могли бы Вы что-то дорисовать снизу, чтобы выглядело красиво и можно было сделать, чтобы уходило вниз для просмотра в горизонтальном режиме к примеру на планшетах? Т.е. нужно вытянуть картинку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт Wordpress

    $50

    добрый день. Интересуют общая стоимость следующих работ на сайте artbello.ru: - дизайн 3 кнопок - установить и настроить плагин приема безналичных платежей - 3 текстовых блока на готовом баннере - ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн нового Landing на основании имеющегося psd

    Коллеги, добрый вечер! Имеется psd уже готово сайта одностраничника для инжиниринговой компании (полный комплекс работ по вентиляции, кондиционированию, теплоснабжению и т.п.).. Нужно сделать дизайн на основании уже существующего Psd Т.е. структура, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание дизайна для тематической социальной сети

    $500

    Требуется разработать дизайн всех страниц для тематической социальной сети+мобильной версии. Необходимо не просто разработать дизайн соц сети, но и сделать продуманным интерфейс. Оставляйте заявки, подробности выбранному исполнителю. Предпочтение отдаем людям с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер Landing Page.

    Ищем дизайнера для создания макетов Landing Page. Опыт работы обязателен. Скидывайте ваши примеры. Так же важна пунктуальность. Все работы должны быть готовы в четко оговоренный срок. Для надежности, можем работать по безопасной ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить цветовую гамму .

    Заменить логотип и цветовую гамму сделать под тематику которую я скажу аналог структура функционала сайта отсаётся как в макетах что приложены psd этих макетов есть я предоставлю исполнителю ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад