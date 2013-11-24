Требуется специалист для верстки и последующей разработки шаблонов для Wordpress. Желательно наличие вашего портфолио. Рассмотрим все предложения :)
Дизайн сайта. Для школьного музея.
Нужен дизайн в PSD формате. Для школьного музея, желательно чтобы дизайн был один для всех страниц. Представление как он должен выглядить. Что типо какая то старая бумага реалистичная бумага ещё с войны, на красном узорчетом фоне или на фоне боевого поля. Надо сделать сегодня к 15:00. Так же можете сделать свои шаблоны на подобии этой идеи это одобряется. Так же одобряется если шаблон сразу же вы сверстаете. Но это не обязательно. Так же можно сделать сверху перо для реалистичности ну или с боку.
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