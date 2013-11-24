Веб-дизайн туристического сайта.

Необходимо разработать концепцию Веб-дизайна туристического сайта. В настоящий момент сайт выглядит так: http://akra-tour.ru

Этапы работы: создание концепции по оформлению, цветовому решению, разработка фирменного логотипа.

Деятельность компании: частный международный и внутренний туризм, оформление виз, предоставление дополнительных туристических услуг: страховка, авиа- и ж/д билеты, индивидуальные туры и прочее.

Структуру меню сайта разрабатываем совместно. На первоначальном этапе работы необходимо в первую очередь придумать фирменный стиль, в контексте которого, будет сам логотип, меню и прочее.

Визуальное восприятие от картинки должны быть очень приятным, по цвету возможно за основу взять: зеленые, желтые, синие (голубые) тона. Дизайн современный, стильный.