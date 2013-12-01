Необходима разработка Веб-дизайна сайта event-компании. Название компании "АКРА". Специфика деятельности компании: предоставление услуг по организации корпоративных мероприятий и частных праздников, техническое сопровождение (звук, свет и прочее), аренда теплоходов, художественно-декорационное оформление помещений (флористика, воздушные ...
Графическое оформление текста - инфографика
Необходимо оформить текст о компании для сайта.
http://skprofkomplekt.ru/statistics/
Нужно нарисовать или подобрать и обработать картинки для каждого пункта.
Аналогичная страница будет в каталоге компании, поэтому важно качество (разрешение) картинок.
Т.е. делать нужно в векторе.
На выходе нужен исходник в векторе и ПДФ-JPG.
Естественно, оформление должно гармонировать с дизайном сайта.
Больше всего мне нравится идея сделать графические (схематические) изображения для каждого пункта.
Пунктов все 8 - 5 основных (про объемы работы) и 3 дополнительных.
Основные по диагонали, дополнительные в конце в одну строчку.
Как пример, что хочется:
https://sprinthost.ru/tariffs/#advantages
Но нужно более сдержанное и близкое к дизайну сайта.
Оплата электронные валюты, wmz|wmr, на карту Сбербанка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать концепцию Веб-дизайна туристического сайта. В настоящий момент сайт выглядит так: http://akra-tour.ru Этапы работы: создание концепции по оформлению, цветовому решению, разработка фирменного логотипа. Деятельность компании: частный международный и внутренний туризм, оформление виз, ...Закрыт11 лет назад
- $250
Нужен дизайн в PSD формате. Для школьного музея, желательно чтобы дизайн был один для всех страниц. Представление как он должен выглядить. Что типо какая то старая бумага реалистичная бумага ещё с войны, на красном узорчетом ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт стоит на DLE движке. Нужно перерисовать задний фон сайта и сверстать его.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
В шапке должно быть что-то похожее можно лучше http://lombard-avans.ru/. цвета золотисто желтые яркие, сама надпись черного цвета надпись в центр (ООО Ломбард "Камень солнца") адрес и телефон справа картинка слева в ...Завершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужен качественный дизайн главной странички сайта для ресторана "Веселый Заяц". Старый сайт zayats.com.ua + внутренние Нужно сделать шапку на подобии как во вложени (1.jpg), но с продолжением фона в низ.. желатательно ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сейчас картинка: www.5minut.net/templates/... маленькая по высоте. Могли бы Вы что-то дорисовать снизу, чтобы выглядело красиво и можно было сделать, чтобы уходило вниз для просмотра в горизонтальном режиме к примеру на планшетах? Т.е. нужно вытянуть картинку ...Завершен11 лет назад
- $50
добрый день. Интересуют общая стоимость следующих работ на сайте artbello.ru: - дизайн 3 кнопок - установить и настроить плагин приема безналичных платежей - 3 текстовых блока на готовом баннере - ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый вечер! Имеется psd уже готово сайта одностраничника для инжиниринговой компании (полный комплекс работ по вентиляции, кондиционированию, теплоснабжению и т.п.).. Нужно сделать дизайн на основании уже существующего Psd Т.е. структура, ...Завершен11 лет назад
- $500
Требуется разработать дизайн всех страниц для тематической социальной сети+мобильной версии. Необходимо не просто разработать дизайн соц сети, но и сделать продуманным интерфейс. Оставляйте заявки, подробности выбранному исполнителю. Предпочтение отдаем людям с ...Завершен11 лет назад