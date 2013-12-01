Графическое оформление текста - инфографика

Необходимо оформить текст о компании для сайта.

http://skprofkomplekt.ru/statistics/

Нужно нарисовать или подобрать и обработать картинки для каждого пункта.

Аналогичная страница будет в каталоге компании, поэтому важно качество (разрешение) картинок.

Т.е. делать нужно в векторе.

На выходе нужен исходник в векторе и ПДФ-JPG.

Естественно, оформление должно гармонировать с дизайном сайта.

Больше всего мне нравится идея сделать графические (схематические) изображения для каждого пункта.

Пунктов все 8 - 5 основных (про объемы работы) и 3 дополнительных.

Основные по диагонали, дополнительные в конце в одну строчку.

Как пример, что хочется:

https://sprinthost.ru/tariffs/#advantages

Но нужно более сдержанное и близкое к дизайну сайта.

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