Графическое оформление текста - инфографика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок189 просмотров

Необходимо оформить текст о компании для сайта.

http://skprofkomplekt.ru/statistics/

Нужно нарисовать или подобрать и обработать картинки для каждого пункта.

Аналогичная страница будет в каталоге компании, поэтому важно качество (разрешение) картинок.

Т.е. делать нужно в векторе.

На выходе нужен исходник в векторе и ПДФ-JPG.

Естественно, оформление должно гармонировать с дизайном сайта.

Больше всего мне нравится идея сделать графические (схематические) изображения для каждого пункта.

Пунктов все 8 - 5 основных (про объемы работы) и 3 дополнительных.

Основные по диагонали, дополнительные в конце в одну строчку.

Как пример, что хочется:

https://sprinthost.ru/tariffs/#advantages

Но нужно более сдержанное и близкое к дизайну сайта.

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11 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

YuliaNest
Юлия 
33 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
7 дней
Получилась красивая, яркая, запоминающаяся инфографика! Спасибо, Юлия!
Борис отличный заказчик. Всегда на связи, оперативно отвечает. С оплатой проблем нет, все четко и быстро. Спасибо за интересный и творческий проект, работать было одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

YuliaNest
Юлия 
33 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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