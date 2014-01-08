Требуется дизайн на лендинг (1 стр + 4 дополн)

Добрый день!

Требуется полноценный дизайн лендинга, мокапы в аттаче.

Лендинг, который есть сейчас - timbomania.ru, хорошо конвертит, но нужен лучше.

То есть уровень дизайна должен быть еще выше. Примерные лендинги, которые нравятся:

eggo-landings.ru

dcatering.ru/promo/1.html

можем дать еще примеры чуть позже

Нравятся красивые размытые фоны.

Важно - используйте, пожалуйста, шрифты, которые будут хорошо смотреться после верстки. Был отрицательный опыт.

Основная задача лендинга - продавать ботинки Timberland.

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки, примеры лендингов подобной тематики или в похожем стиле.