Требуется дизайн на лендинг (1 стр + 4 дополн)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок175 просмотров

Добрый день!

Требуется полноценный дизайн лендинга, мокапы в аттаче.

Лендинг, который есть сейчас - timbomania.ru, хорошо конвертит, но нужен лучше.

То есть уровень дизайна должен быть еще выше. Примерные лендинги, которые нравятся:

eggo-landings.ru

dcatering.ru/promo/1.html

можем дать еще примеры чуть позже

Нравятся красивые размытые фоны.

Важно - используйте, пожалуйста, шрифты, которые будут хорошо смотреться после верстки. Был отрицательный опыт.

Основная задача лендинга - продавать ботинки Timberland.

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки, примеры лендингов подобной тематики или в похожем стиле.

HTML
11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$170
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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