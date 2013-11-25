Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок189 просмотров

Необходим сделать дизайн главной страницы. Желательно как можно быстрее.

Сроки горят.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Сайт для компании, которая предоставляет услуги по продвижению сайтов. Кол-во страниц ожидаем от исполнителя: главная, услуги, контакты. На главной должно быть три баннера, которые друг друга меняют. Предлагайте свою стоимость. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта

    $500

    Требуется быстрый, но качественный бизнес-сайт с элементам фирменного стиля, которые мы предоставляем (см. прилагаемые файлы брошюры). 1 главная + до 10 второстепенных страниц, с возможностью увеличения их количества в дальнейшем. Сайт должен быть аккуратным, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать шапку для сайта

    Имеется сайт, необходимо обновить шапку сайта. Фактически понадобится обработать - сделать коллаж из 3 товаров. + возможно сделать градиентом фон.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется дизайн на лендинг (1 стр + 4 дополн)

    Добрый день! Требуется полноценный дизайн лендинга, мокапы в аттаче. Лендинг, который есть сейчас - timbomania.ru, хорошо конвертит, но нужен лучше. То есть уровень дизайна должен быть еще ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для компании

    Добрый день, Необходимо создать дизайн для компании, специализирующейся на финансах. Представления каким должен быть дизайн - нет, соответственно нужна креативность и новые идеи, рукопожатий или денег в шапке сайта не ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать 2 простые картинки (фон сайта)

    $10

    Нужно заменить картинки на новые уникальные под игровую тематику. Вообщем есть 2 простых картинки, нужно их заменить на другие. Вообщем нужен уникальный баннер который вливается в фон сайта. Подробнее задание указал в прикрепленном файле. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад