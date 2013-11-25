Сайт для компании, которая предоставляет услуги по продвижению сайтов. Кол-во страниц ожидаем от исполнителя: главная, услуги, контакты. На главной должно быть три баннера, которые друг друга меняют. Предлагайте свою стоимость. ...
Дизайт сайта
Нужен дизайн сайта для интернет магазина(2 страницы)продажа айфонов....вся основная информация должна быть на первой странице!ТЗ есть
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