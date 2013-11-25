Дизайт сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок235 просмотров

Нужен дизайн сайта для интернет магазина(2 страницы)продажа айфонов....вся основная информация должна быть на первой странице!ТЗ есть

11 лет назад
Juliana85
Юлиана 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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