Дизайн главной страницы интернет-магазина сумок

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок1172 просмотра
#1$130

Хочется увидеть простой, но в то же время качественный и своеобразный дизайн. Сайт будет ориентирован на оптовые продажи, прошу это учитывать. Цветовая гамма должна быть строгой, возможны постельные тона.

11 лет назад
techcomputers
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#1

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