Дизайн интернет-магазина

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок3587 просмотров
#1$550
#2$50

Уважаемые дизайнеры, пожалуйста, не ждите срока окончания конкурса, чтобы прикрепить свою работу. Мы можем завершить конкурс в любой момент, если увидим подходящий дизайн!

Задача:

Дизайн интернет-магазина строительных материалов и оборудования.

Нужны страницы:

Главная

Внутренняя страница

Страница каталога

Страница подразделов каталога (будет 2 варианта страниц: страница для болтов и шурупов и страница для техники)

Карточка товара (для техники)

Корзина

Страница оформления заказа

Калькулятор

11 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Победители конкурса

creance
55 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
kaushden
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

creance
55 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
kaushden
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#2

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