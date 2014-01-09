Шапка и подвал сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок275 просмотров

Нарисовать качественную шапку и подвал сайта для ИМ посуды, Юзабилити обязательно! Должны быть свои креативные идеи, а не я буду объяснять что и куда поставить. Бюджет 3000 р.

11 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Выполнено отлично
Отлично поработали. Рекомендую как пунктуального, вежливого заказчика, знающего что требуется. Оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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