Требуется готовый шаблон под Joomla 3.1.5, дизайн + верстка. Тоесть чтоб в конце концов была папка которую останется просто положить в директорию админки джумлы! Спасибо!
Шапка и подвал сайта
Нарисовать качественную шапку и подвал сайта для ИМ посуды, Юзабилити обязательно! Должны быть свои креативные идеи, а не я буду объяснять что и куда поставить. Бюджет 3000 р.
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